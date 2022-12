Najmenej 100 mjanmarských Rohingov uviazlo na člne; mnohí neprežili

Bombaj 21. decembra (TASR) - Najmenej 100 ľudí patriacich k etnickej skupine Rohingov uviazlo na plavidle pri pobreží indických Andamanských ostrovov, pričom najmenej 16–20 z nich zomrelo od smädu a hladu alebo sa utopilo, uviedli v stredu dve skupiny mjanmarských ľudskoprávnych aktivistov. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Množstvo Rohingov – indoárijského národa vyznávajúceho prevažne islam – každoročne riskuje svoje životy a nalodí sa na chatrné plavidlá, aby unikli násiliu v Mjanmarsku i zo zanedbaných utečeneckých táborov v Bangladéši. Mnoho z nich sa snaží dostať do Malajzie.



K uviaznutému plavidlu sa v utorok neskoro večer priblížilo päť indických lodí, citovala agentúra Reuters nemenovaný zdroj.



Indické námorné sily prostredníctvom svojho hovorcu uviedli, že podrobnosti nezverejnia. Informácie neposkytla ani indická pobrežná stráž.



"Odhadujeme, že najmenej 20 z nich zomrelo... Niektorí od hladu a smädu, iní v zúfalstve skočili cez palubu. Je to absolútne hrozné a poburujúce," povedal Chris Lewa, riaditeľ organizácie Arkan Project, ktorá podporuje mjanmarských Rohingov.



Podľa šéfky Ázijsko-tichomorskej siete pre utečencov Lilianne Fanovej sa skupina nachádzala na lodi už viac než dva týždne. "Dúfame, že sa indickému námorníctvu alebo pobrežnej stráži podarí zachrániť ich tak rýchlo, ako to len bude možné. Títo ľudia sú na poškodenom člne už viac než dva týždne bez jedla a vody. Počuli sme, že zomrelo už do 16 osôb," dodala.