Najmenej 12 ľudí zahynulo pri tlačenici na štadióne v Madagaskare

Antananarivo 26. augusta (TASR) - Najmenej 12 ľudí prišlo v piatok o život pri tlačenici na štadióne v madagaskarskom hlavnom meste Antananarivo, povedal v piatok madagaskarský premiér Christian Ntsay. Ďalších 80 ľudí utrpelo podľa jeho slov zranenia, informovala TASR podľa agentúry AFP.



"Predbežná bilancia hovorí o 12 mŕtvych a 80 zranených," povedal Ntsay médiám v nemocnici v Antananarive, kam obete previezli.



K tlačenici došlo pri vstupe na štadión Barea, kde sa približne 50.000 divákov prišlo zúčastniť na otváracom ceremoniáli Hier ostrovných krajín v Indickom oceáne.



Príčina tragédie nebola bezprostredne známa, pričom Červený kríž sa domnieva, že počet obetí by ešte mohol porásť. "Pri vstupe na štadión sa nahromadilo veľa ľudí, z čoho vznikla tlačenica," uviedol Antsa Mirado, šéf tlačového oddelenia Červeného kríža.



Madagaskarský prezident Andry Rajoelina, ktorý bol taktiež na ceremoniáli, vyzval v súvislosti s tragédiou na minútu ticha.



Zmienené ostrovné hry sú multidisciplinárnou súťažou, ktorá aktuálne na Madagaskare prebieha do 3. septembra. Hry sa konajú už približne 40 rokov, a to raz za štyri roky, vždy na inom ostrove v juhozápadnej časti Indického oceánu. Predchádzajúci ročník sa konal na Mauríciu.