Najmenej 14 konzervatívnych poslancov žiada rezignáciu Trussovej

Londýn 20. októbra (TASR) - Britská premiérka Liz Trussová čelí rastúcemu tlaku v súvislosti s možnou rezignáciou. Predsedníčku vlády zatiaľ verejne na odstúpenie vyzvalo 14 poslancov jej Konzervatívnej strany. TASR informácie prevzala od staníc BBC a Sky News a denníka The Guardian.



Konzervatívny poslanec Simon Hoare povedal, že premiérka má "12 hodín" na záchranu svojej funkcie. Vo všetkých krídlach vládnucej strany podľa Hoara narastá pesimizmus.



Trussová sa snaží upevniť si svoju autoritu, toto úsilie však podľa BBC v stredu oslabilo odstúpenie ministerky vnútra Suelly Bravermanovej a "chaotické" hlasovanie v Dolnej snemovni britského parlamentu.



Poslanci síce zamietli návrh opozičnej Labouristickej strany na zákaz ťažby metódou tzv. hydraulického štiepenia (fracking), no až 40 konzervatívcov premiérku a vládu v hlasovaní nepodporilo, píše The Guardian. Niektorí členovia Konzervatívnej strany predtým toto hlasovanie označili za hlasovanie o dôvere vláde.



Šéf parlamentného výboru Konzervatívnej strany (1922 Committee) Graham Brady môže vyhlásiť hlasovanie o nedôvere voči lídrovi strany v prípade, že takýto krok listom podporí dostatočný počet poslancov. Premiérkino odstúpenie zatiaľ oficiálne žiada 14 konzervatívnych poslancov, píše Sky News. Jednotlivé frakcie v rámci strany sa však nevedia dohodnúť na novom lídrovi.



Vládu premiérky Trussovej, ktorá je v úrade iba šesť týždňov, v priebehu necelého týždňa opustili už dvaja ministri, pripomenula agentúra AFP. Trussová minulý piatok odvolala ministra financií Kwasiho Kwartenga po turbulenciách, ktoré na finančných trhoch vyvolal jeho návrh rozpočtu.



Bravermanová v oznámení o rezignácii adresovanom Trussovej uviedla, že si uvedomila svoju chybu v oblasti elektronickej komunikácie a rozhodla sa z funkcie odstúpiť. Zároveň však dala jasne najavo svoje obavy zo "smerovania" vlády a toho, či kabinet dodržiava svoje programové vyhlásenie.