Najmenej 15 vojakov zahynulo v bojoch pri hraniciach s Burkinou Faso

Niamey 24. júla (TASR) - Ministerstvo obrany Nigeru v utorok uviedlo, že počas bojov v pondelok pri hraniciach s Burkinou Faso zahynulo najmenej 15 vojakov a ďalších 16 utrpelo zranenia. Traja vojaci sú nezvestní. Ministerstvo dodalo, že pri útokoch v západnom regióne Tillaberi bolo zabitých 21 "teroristov". TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.



K útoku došlo takmer presne rok po vojenskom prevrate, ktorý armáda zdôvodnila zhoršujúcou sa bezpečnostnou situáciou v krajine, píše AFP. Napriek sľubom junty tam nepokoje neutíchli a postihujú aj civilistov.



Niger bojuje aj s násilím na juhovýchode, kde pôsobia Boko Haram a západoafrická odnož Islamského štátu.



Od svojho nástupu junta v Nigeri zmenila svoje medzinárodné partnerstvá a koncom minulého roka požiadala Francúzsko, aby stiahlo svoje jednotky, ktoré v krajine Sahelu bojovali proti džihádistickým skupinám. Do septembra sa z Nigeru stiahnu aj americkí vojaci. O ukončení operácii na svojej leteckej základni v Nigeri informovala aj nemecká armáda.



Niger namiesto toho rozvíja bližšie vzťahy s Iránom, Tureckom a Ruskom. Rusko na jar vyslalo do Nigeru aj vojenských inštruktorov. Na regionálnej úrovni sa Niger zblížil s Burkinou Faso a Mali, kde po prevratoch takisto vládnu vojenské junty.



Niger je vystavený rastúcej džihádistickej hrozbe od roku 2012, kedy militanti napojení na sieť al-Káida obsadili časti susedného Mali. Džihádistické povstanie sa v roku 2015 rozšírilo do susedného Nigeru a Burkiny Faso a nedávno aj na sever pobrežných krajín, ako je Togo, Ghana a Pobrežie Slonoviny. Odhaduje sa, že prudko rastúce násilie si vyžiadalo už tisíce mŕtvych a milióny vysídlených osôb v celom regióne, čo vyvolalo hlbokú humanitárnu krízu.