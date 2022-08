Najmenej 150 kriticky ohrozených supov v Afrike uhynulo

Gaborone/Johannesburg 12. augusta (TASR) - Najmenej 150 kriticky ohrozených supov v Botswane a Juhoafrickej republike uhynulo v dôsledku otravy. V piatok o tom informovali tamojší ochranári, ktorí varovali, že supy sú tak bližšie k úplnému vyhynutiu. TASR správu prevzala do agentúry AFP.



Otrava supov nie je na juhu Afriky ničím výnimočným. Ich hlavy sa využívajú v tradičnej medicíne a sú tiež častým objektom pytliakov, keďže títo zdochlinári by mohli upriamiť pozornosť na ich protizákonnú činnosť.



V priebehu štvrtka a piatka ochranári našli v Botswane 50 a v Juhoafrickej republike 100 mŕtvych supov hrdzavohnedých, uviedla organizácia na ochranu supov Vulpro. Podľa jej zakladateľa Kerriho Woltera v oboch prípadoch vtáky uhynuli po konzumácii mäsa zo zdochliny byvola, ktorá bola pravdepodobne otrávená.



"Situáciu ešte zhoršuje fakt, že je sezóna párenia," upozornil Wolter, pričom dodal, že mláďatá supov bez rodičov neprežijú.



Juhoafrické úrady oznámili, že incident vyšetrujú.



Sup hrdzavohnedý je zaradený na červenom zozname Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN) ako kriticky ohrozený druh.