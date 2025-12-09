< sekcia Zahraničie
POŽIAR KANCELÁRSKEJ BUDOVY: Zahynulo najmenej 17 ľudí
Požiar sa hasičom podarilo dostať pod kontrolu, záchranné práce a evakuácia však naďalej pokračujú.
Autor TASR
Jakarta 9. decembra (TASR) - Pri požiari v sedemposchodovej kancelárskej budove v indonézskej metropole Jakarta zahynulo v utorok najmenej 17 ľudí. Ďalší ľudia zostali uväznení vo vnútri budovy, informovala miestna polícia. TASR sa odvoláva na správy agentúr AP, AFP a Reuters.
Požiar sa hasičom podarilo dostať pod kontrolu, záchranné práce a evakuácia však naďalej pokračujú. Televízne zábery z miesta ukazovali desiatky hasičov, ktorí sa snažili dostať k uväzneným osobám, pričom z budovy vynášali aj telá obetí.
Zasiahnutý objekt je sídlom spoločnosti Terra Drone Indonesia, ktorá poskytuje dronové služby na letecké prieskumy najmä pre ťažobný a poľnohospodársky sektor. Príčina vzniku požiaru zatiaľ nie je známa a úrady pokračujú vo vyšetrovaní incidentu.
