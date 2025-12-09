Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 9. december 2025Meniny má Izabela
< sekcia Zahraničie

POŽIAR KANCELÁRSKEJ BUDOVY: Zahynulo najmenej 17 ľudí

.
Požiar budovy v Jakarte. Foto: TASR/AP

Požiar sa hasičom podarilo dostať pod kontrolu, záchranné práce a evakuácia však naďalej pokračujú.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Jakarta 9. decembra (TASR) - Pri požiari v sedemposchodovej kancelárskej budove v indonézskej metropole Jakarta zahynulo v utorok najmenej 17 ľudí. Ďalší ľudia zostali uväznení vo vnútri budovy, informovala miestna polícia. TASR sa odvoláva na správy agentúr AP, AFP a Reuters.

Požiar sa hasičom podarilo dostať pod kontrolu, záchranné práce a evakuácia však naďalej pokračujú. Televízne zábery z miesta ukazovali desiatky hasičov, ktorí sa snažili dostať k uväzneným osobám, pričom z budovy vynášali aj telá obetí.

Zasiahnutý objekt je sídlom spoločnosti Terra Drone Indonesia, ktorá poskytuje dronové služby na letecké prieskumy najmä pre ťažobný a poľnohospodársky sektor. Príčina vzniku požiaru zatiaľ nie je známa a úrady pokračujú vo vyšetrovaní incidentu.
.

Neprehliadnite

TRAGÉDIA v obľúbenej destinácii: Po smrtiacej vlne zahynuli aj Slováci

STREĽBA V NÁKUPNOM CENTRE: Tínedžer pálil z brokovnice

Týždenník: Omyl pána prezidenta

ÚTOK V BRNE: Pobodaná žena zomrela na mieste