PRI POBREŽÍ SA ROZLOMIL ČLN: Zahynulo najmenej 17 ľudí

Rangún 10. augusta (TASR) — Najmenej 17 ľudí sa utopilo, keď sa v nedeľu na mori rozlomil čln s rohinskými utečencami unikajúcimi z Jakchainského štátu v Mjanmarsku. Vo štvrtok o tom informovali záchranári, na ktorých sa odvolala agentúra AFP.



Tisíce príslušníkov moslimskej menšiny Rohingov každý rok riskujú svoje životy, keď podnikajú nebezpečné plavby po mori z táborov v Bangladéši a Mjanmarsku, aby sa dostali do Malajzie a Indonézie, teda do krajín s väčšinovým moslimským obyvateľstvom.



V spomínanom člne smerujúcom do Malajzie malo byť v čase nešťastia podľa jedného zo záchranárov vyše 50 ľudí.



"Do včerajška sme našli 17 tiel," povedal záchranár pre AFP. "Našli sme osem živých mužov. Polícia ich vzala na výsluch," dodal.



Záchranári sa podľa neho stále snažia nájsť nezvestných, hoci presný počet osôb, ktorí boli na palube člna, nie je známy.



V Jakchainskom štáte v prevažne budhistickom Mjanmarsku žije približne 600.000 rohinských moslimov, ktorých tam však pokladajú za migrantov z Bangladéša a odmietajú im dať občianstvo a slobodu pohybu.



V roku 2022 sa pokúsilo preplaviť Andamanské more a Bengálsky záliv vyše 3500 Rohingov na 39 plavidlách. Podľa januárových údajov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) je to o 700 ľudí viac ako v predchádzajúcom roku.



Vlani na mori zahynulo alebo je nezvestných najmenej 348 Rohingov. UNHCR tvrdí, že núdzové volania príslušným úradom v regióne „ostali nepovšimnuté a mnohé člny unášalo na mori celé týždne".



Ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) prirovnala životné podmienky Rohingov v Jakchainskom štáte k "apartheidu".