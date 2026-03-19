Najmenej 17 migrantov sa utopilo pri pobreží Komorských ostrovov
Celkovo bolo na palube asi 50 ľudí.
Autor TASR
Moroni 19. marca (TASR) - Najmenej 17 migrantov z Konžskej demokratickej republiky sa vo štvrtok utopilo pri pobreží Komorských ostrovov v Indickom oceáne. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Ich loď objavili v stredu neskoro večer. Obyvatelia pobrežného mestečka Mitsamiouli počuli volanie o pomoc a upozornili políciu, povedal agentúre Reuters riaditeľ miestnej nemocnice. Celkovo bolo na palube asi 50 ľudí.
„V súčasnosti evidujeme 17 mŕtvych. Pobrežná stráž pátra po štyroch nezvestných telách,“ uviedol komorský minister vnútra. Migranti sa podľa neho pokúšali dostať na susedný ostrov Mayotte, ktorý je zámorským územím Francúzska.
Migranti z africkej pevniny sa často pokúšajú absolvovať nebezpečnú plavbu na Mayotte, ktorý je síce najchudobnejším zo zámorských území Francúzska, avšak stále ponúka prístup k francúzskemu systému sociálneho zabezpečenia.
