Najmenej 19 ľudí prišlo o život pri nehode plavidla na severe Etiópie

Addis Abeba 28. júla (TASR) - Najmenej 19 osôb prišlo o život v sobotu pri potopení lode na rieke v regióne Amhara na severe Etiópie. TASR informuje podľa nedeľňajšej správy agentúry AFP.



"Sedem ľudí vrátane jedného dieťaťa bolo zachránených za náročných podmienok," uviedla organizácia Amhara Media Corporation (AMC) s odvolaním sa na miestne úrady.



Loď prepravovala pasažierov po rieke Tekeze, ktorá tečie pozdĺž hraníc Etiópie s Eritreou a následne prechádza do Sudánu na mieste, kde sa stretávajú hranice týchto troch krajín. Na palube bolo v čase nehody údajne 26 osôb. Zatiaľ sa našli len dve telá, píše AMC. Zachránené osoby boli prevezené do nemocníc.



Úrady prísne obmedzujú prístup médií do oblastí na severe Etiópie a informácie sú odtiaľ často sprostredkované až s niekoľkohodinovým oneskorením, píše AFP.