Najmenej 20 osôb zahynulo pri útoku na autá na severe Mali

Bamako 18. februára (TASR) - Najmenej 20 ľudí bolo v pondelok zabitých v dvoch autách počas útoku na severe Mali. Miestne zdroje pre agentúru AFP uviedli, že za útok sú zodpovední žoldnieri z ruskej Vagnerovej skupiny (WG) a malijská armáda, píše TASR.



Podľa anonymného zdroja, ktorý je údajne príbuzný s jedným z vodičov, smerovala skupina do Alžírska, keď došlo k smrtiacemu útoku, píše AFP. "Stretli skupinu Vagnerových žoldnierov a niekoľkých malijských vojakov, ktorí na nich strieľali. Nikto z prvého auta neprežil," upresnil zdroj a ozrejmil, že medzi cestujúcimi boli migranti i kočovníci.



Vojenský zdroj AFP tieto tvrdenia vyvrátil a uviedol, že "armáda nikoho nezabila", no prebieha vyšetrovanie. Podľa tamojších predstaviteľov zahynulo pri útoku najmenej 20 osôb v dvoch autách.



Separatistická povstalecká skupina Front za oslobodenie Azawádu (FLA) odsúdila pokračujúce "etnické čistky, ktoré junta v Bamaku vykonáva na obyvateľoch Azawádu", uvádza agentúra. "Medzi cestujúcimi bolo najmenej 24 osôb vrátane žien a detí, ktoré chladnokrvne popravili malijská armáda a skupina Vagnerových žoldnierov," zdôraznila FLA vo vyhlásení.



Mali, ktoré po prevratoch v rokoch 2020 a 2021 riadi vojenská junta, sa v posledných desiatich rokoch ocitlo v bezpečnostnej kríze. Môže za to násilie páchané skupinami napojenými na sieť al-Káida a skupinu Islamský štát, píše AFP. Vojenskú juntu od prerušenia vzťahov s bývalým kolonizátorom Francúzskom podporujú Vagnerovi žoldnieri.