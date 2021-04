Najmenej 22 ľudí prišlo o život pri útokoch v afganských provinciách

Kábul 24. apríla (TASR) - Najmenej 22 ľudí prišlo o život počas viacerých útokov v piatich afganských provinciách, informovala v sobotu agentúra DPA s odvolaním sa na afganské úrady.



Neznámi ozbrojenci v hlavnom meste Kábul počas troch rôznych útokov zabili štyroch policajtov, vysokoškolského učiteľa a vládneho zamestnanca, píše DPA s odvolaním sa na policajného hovorcu. Dva z týchto útokov sa odohrali v sobotu a jeden v piatok večer.



V posledných mesiacoch narástol v Kábule počet útokov. Ich cieľmi sú často príslušníci bezpečnostných zložiek, vládni zamestnanci, aktivisti a novinári, píše DPA.



Najmenej štyria civilisti prišli o život pri výbuchu bomby umiestnenej pri cestnej komunikácii v provincii Ghazní na juhovýchode Afganistanu. Ďalší dvaja civilisti utrpeli zranenia po tom, ako výbuch zasiahol ich vozidlo.



Miestne úrady z explózie vinia afganské militantné hnutie Taliban. K zodpovednosti sa však verejne neprihlásila žiadna zo skupín. Taliban bomby nastražené pri cestách využíva proti vládnym ozbrojeným zložkám, no obeťami týchto útokov sa často stávajú civilisti, konštatuje DPA.



Traja vojaci prišli podľa polície o život pri výbuchu takejto bomby v provincii Lógar na východe Afganistanu. Ďalší dvaja príslušníci polície boli zabití a jeden civilista utrpel zranenia pri explózii v meste Džalálábád vo východoafganskej provincii Nangarhár.



Útok militantov prostredníctvom dronu v provincii Tachár na severe Afganistanu si vyžiadal životy najmenej siedmich príslušníkov provládnych síl.



Nová vlna útokov Talibanu sa vystupňovala po tom, ako americký prezident Joe Biden oznámil, že americkí vojaci sa z Afganistanu stiahnu do 11. septembra. Američania mali na základe minuloročnej dohody medzi vládou USA a Talibanom krajinu opustiť do 1. mája tohto roka.



Hnutie Taliban odmietlo účasť na mierovej konferencii, ktorá sa mala uskutočniť v polovici apríla v Turecku. Mierové rozhovory medzi afganskou vládou a Talibanom sa začali v septembri minulého roka v katarskej metropole Dauha, výraznejší pokrok však nepriniesli, píše DPA.