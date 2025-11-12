< sekcia Zahraničie
Najmenej 3 migranti zahynuli, asi 42 je nezvestných po prevrátení lode
Doposiaľ sa podarilo zachrániť 56 ľudí a pátranie po ďalších možných pasažieroch pokračuje.
Autor TASR
Atény 12. novembra (TASR) - Najmenej traja migranti zahynuli po prevrátení plavidla južne od gréckeho ostrova Kréta, informovala štátna televízia ERT s odvolaním sa na pobrežnú stráž. TASR o tom informuje podľa stredajšej správy agentúry DPA.
Doposiaľ sa podarilo zachrániť 56 ľudí a pátranie po ďalších možných pasažieroch pokračuje. Agentúra AFP uviedla, že nezvestných je pravdepodobne 42 osôb. Do záchranných operácií sa zapojili plavidlá pobrežnej stráže, vrtuľník vzdušných síl i loď Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex). Podľa DPA plánovali záchranári previezť zachránených na Krétu.
Prevrátená loď údajne vyplávala z líbyjského prístavného mesta Tobruk. Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) dorazilo na Krétu od začiatku roka do nedele takmer 16.000 migrantov. V porovnaní s minulým rokom ide o 300-percentný nárast, uvádzajú zdroje z ministerstva pre migráciu. Vláda v Aténach preto vyzýva na spravodlivejšie rozdelenie utečencov v rámci Európskej únie.
