VIDEO: 18 MŔTVYCH: Ťahač s návesom vrazil do davu na diaľnici

Na neosvetlenej diaľnici na západe Guatemaly narazil ťahač do davu ľudí.

Ľudia sa zhromaždili na jednom mieste, keď videli inú dopravnú nehodu, pri ktorej bola zabitá jedna osoba. Následne do nich narazil ťahač s návesom.

Guatemala 28. marca (TASR) - Z 30 na 18 znížili predstavitelia guatemalských záchranárov počet usmrtených pri dopravnej nehode, keď ťahač s návesom na západe krajiny vrazil v noci na štvrtok do skupiny ľudí, pôvodných obyvateľov Strednej Ameriky.



"Celkovo prišlo pri tejto tragédii o život 18 osôb," uviedol tlačovej agentúre AFP hovorca hasičského zboru Cecilio Chacaj.



Kamión vrazil na neosvetlenej diaľnici do davu ľudí, ktorí sa podľa skorších slov hovorcu zjavne na mieste zhromaždili, keď videli inú dopravnú nehodu s jednou usmrtenou obeťou. Následne do davu narazil kamión, ťahač s návesom. K nehode došlo podľa hovorcu pri meste Nahualá v departmente Sololá na západe Guatemaly.



"Zdá sa, že ťahač s návesom si nevšimol množstvo ľudí na ceste a prešiel po nich," povedal hovorca.







Na správu už reagoval aj guatemalský prezident Jimmy Morales. Na Twitteri kondoloval pozostalým a uviedol, že jeho vláda bude koordinovať pomoc ich rodinám.



Guatemalský denník Prensa Libre informoval, že medzi obeťami sú ženy aj deti.