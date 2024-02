Najmenej 300.000 ľuďom v Gaze hrozí, že budú hladovať

Gaza 8. februára (TASR) - Obyvatelia v severnej časti Pásma Gazy sú na pokraji hladomoru a ich život závisí od dodávok humanitárnej pomoci, uviedla vo štvrtok Agentúra OSN pre palestínskych utečencov (UNRWA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Polovica našich žiadostí o dodanie pomoci na sever (Pásma Gazy) bola od začiatku roka zamietnutá. OSN identifikovala na severe miesta, kde hrozí podvýživa a hlad, podľa všetkého sú tam ľudia na pokraji hladomoru... Záchrana najmenej 300.000 ľudí, ktorí žijú v tejto oblasti, závisí od našej pomoci," uviedol šéf UNRWA Philippe Lazzarini na sociálnej sieti X s tým, že naposledy im dovolili dodať do tejto oblasti zásoby pred vyše dvomi týždňami.



Ďalšie agentúry, ktoré poskytujú humanitárnu pomoc do Pásma Gazy, taktiež hlásili zamietnutie prístupu. Izrael túto palestínsku enklávu bombarduje od brutálneho teroristického útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na juh Izraela vlani v októbri.



Izrael zároveň nariadil obyvateľom severnej a strednej časti Pásma Gazy, aby sa presunuli na juh. Viac ako polovica z približne 2,4 milióna obyvateľov tohto palestínskeho územia tak teraz žije v meste Rafah na juhu. Mnohí však zostali aj v lokalite Wádí Gaza na severe enklávy, ale taktiež v jej strednej časti.



Šéf Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) v Gaze Georgios Petropoulos uviedol, že táto oblasť sa mení na "pustatinu hladu a zúfalstva". Dodal, že tých pár kamiónov, ktorým sa na územie podarí dostať, zúfalí obyvatelia už po ceste zastavia a náklad si vezmú.



"Niekedy sa až tisíce ľudí zhromaždia pri kamiónoch a iných vozidlách s nákladom, a v priebehu niekoľkých minút ho vyložia," dodal.



Nezisková organizácia World Central Kitchen, ktorá poskytuje potravinovú pomoc, tiež informovala, že na sever Pásma Gazy môže doviesť pomoc len niekoľkokrát za týždeň. Dodala, že v súčasnosti dováža potraviny v dvoch kamiónoch. V jednom sú potraviny pre nemocnice a v druhom pre davy ľudí čakajúcich po ceste.



"Blokovanie prístupu znamená blokovanie dôležitej humanitárnej pomoci. Keby bola politická vôľa, dalo by sa to ľahko zmeniť," dodal Lazzarini.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken počas svojej tohto týždňovej návštevy blízkovýchodného regiónu taktiež žiadal o zintenzívnenie dodávok pomoci do Pásma Gazy.



Izrael však tvrdí, že sám Hamas, ktorý vládne v Pásme Gazy, zneužíva dodávky pomoci pre svoje vlastné ciele.