Najmenej 31 mŕtvych a 149 zranených hlásia po útokoch v Libanone

Troska pokrýva ulicu vedľa bytového domu zasiahnutého izraelským leteckým úderom v Dahiyeh, južnom predmestí Bejrútu v Libanone, pondelok 2. marca 2026. Foto: TASR/AP

Izraelská armáda v noci na pondelok oznámila, že útočí na ciele Iránom podporovaného hnutia Hizballáh po celom Libanone.

Autor TASR
Bejrút 2. marca (TASR) - Najmenej 31 ľudí zomrelo a 149 ďalších utrpelo zranenia v dôsledku izraelských útokov na území Libanonu, oznámilo v pondelok tamojšie ministerstvo zdravotníctva. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.

Libanonský rezort zdravotníctva vyhlásil, že „izraelské nepriateľské nálety“ na južné predmestia Bejrútu a južné časti Libanonu „podľa počiatočných údajov viedli k zabitiu 31 občanov a zraneniu 149 občanov“.

Izraelská armáda v noci na pondelok oznámila, že útočí na ciele Iránom podporovaného hnutia Hizballáh po celom Libanone. Došlo k tomu po tom, čo boli z Libanonu vypálené projektily na sever Izraela.

Libanon a Izrael uzavreli v novembri 2024 prímerie, čím sa skončili viac ako rok trvajúce boje medzi Tel Avivom a Hizballáhom. Obe strany sa však odvtedy vinia z jeho porušovania.
