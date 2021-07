Najmenej 430 migrantov sa preplavilo cez Lamanšský prieliv do Británie

Londýn 20. júla (TASR) - Najmenej 430 migrantov sa v pondelok preplavilo cez Lamanšský prieliv do Británie. Ide o doposiaľ najvyšší počet zaznamenaný v priebehu jedného dňa, informovali v utorok agentúry DPA a AP.



Jeden z člnov, ktorý zrejme vyplával z Francúzska alebo Belgicka, pristál v pondelok na pobreží grófstva Kent na juhovýchode Anglicka. Na jeho palube sa nachádzalo zhruba 50 ľudí vrátane žien a malých detí. Ďalší migranti sa vylodili na iných miestach.



Došlo tak k prekonaniu rekordu z vlaňajšieho septembra, keď sa za jeden deň priplavilo do Británie 416 migrantov, vyplýva z bilancie, ktorú zostavila agentúra PA Media.



Nový rekord bol zaznamenaný v čase, keď britský poslanci rokujú o návrhu zákona, ktorý má sprísniť pravidlá pre udeľovanie azylu a zaviesť tvrdšie tresty pre pašerákov aj narušiteľov hraníc.



Britské ministerstvo vnútra označilo súčasné počty migrantov, ktorí sa pokúšajú dostať do Spojeného kráľovstva, za "úplne neprijateľné". S príchodom leta Briti v spolupráci s francúzskymi úradmi "zdvojnásobili" úsilie zamerané na zastavenie nelegálnej migrácie - zvýšili počet hliadok a zintenzívnili vzájomnú výmenu informácií.



Počas prvého polroka roku 2021 sa do Británie priplavilo na malých člnoch už takmer 6000 migrantov. Vlani prekonalo Lamanšský prieliv celkovo 8417 migrantov, čo bol štvornásobný nárast oproti roku 2019, vyplýva z analýzy agentúry PA Media zverejnenej začiatkom júla.