DRÁŽDIVÝ PLYN NA VÝSTAVE VLÁČIKOV: Nadýchalo sa ho najmenej 46 ľudí

Hamburg 12. apríla (TASR) - Najmenej 46 ľudí utrpelo ľahké zranenia, respektíve mierne podráždenie dýchacích ciest, keď sa v sobotu na výstave modelov vláčikov Miniatur Wunderland v Hamburgu nadýchali dráždivého plynu, ktorý tam vypustil neznámy páchateľ. Oznámil to hovorca tamojšej polície, píše TASR podľa agentúry DPA.



Jednu osobu previezli do nemocnice, zatiaľ čo zvyšných ošetrili priamo na mieste. Hasiči nakrátko evakuovali celú budovu v hamburskej historickej štvrti Speicherstadt, v ktorej sa nachádza zmienená výstava - najväčšia svojho druhu na svete. Vstup do nej však návštevníkom opäť umožnili už zhruba po polhodine.



Páchateľa dosiaľ polícia nedolapila, na výstave však našla náboj, informoval jej hovorca.



Výstavu modelovej železnice Miniatur Wunderland v Hamburgu otvorili v roku 2001 bratia Gerrit a Frederik Braunovci. Momentálne sa expozícia rozprestiera na ploche viac ako 1600 metrov štvorcových zahŕňajúcich aj modelovú železničnú trať dlhú približne 17.000 metrov, pričom v nasledujúcich rokoch sa má ešte viac rozšíriť.



Začiatkom marca presiahla hranicu 25 miliónov návštevníkov. len za rok 2024 ju navštívilo 1,6 milióna ľudí.