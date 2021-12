Najmenej 60 ľudí zahynulo na Haiti po výbuchu cisterny s benzínom

Port-au-Prince 14. decembra (TASR) - Najmenej 60 ľudí zahynulo a desiatky ďalších utrpeli zranenia pri výbuchu cisterny s benzínom, ku ktorému došlo v utorok na ostrove Haiti. Uviedol to Patrick Almonor, zástupca starostu mesta Cap-Haitien, v ktorom sa k tragédia odohrala.



"Narátali sme zatiaľ 60 úmrtí," uviedol podľa agentúry AFP Almonor s tým, že miesto stále ešte prehľadávajú záchranári, pátrajúci po ďalších možných obetiach.



Almonor už skôr incident opísal ako desivý, pričom opísal, že na mieste "videl zaživa zhorieť" viac ako 50 ľudí, ktorých "nebolo možné identifikovať". Podľa jeho slov začalo po výbuchu tiež horieť "približne 20" priľahlých domov.



Haitský premiér Ariel Henry na Twitter oznámil, že v krajine vyhlásia tri dni štátneho smútku. Bezprostredne po tragédii tiež informoval, že v okolí miesta vzniknú poľné nemocnice určené na ošetrenie ľudí, ktorí pri výbuchu utrpeli zranenia.



Podľa Almonora došlo k tragédii po tom, ako vodič kamiónu s cisternou stratil kontrolu nad vozidlom, keď sa snažil vyhnúť motocyklu. To spôsobilo, že sa kamión sa prevrhol a z cisterny následne začal vytekať benzín na cestu. To prilákalo dav okoloidúcich, ktorí sa snažili nabrať si benzín. Na Haiti je totiž v súčasnosti nedostatok pohonných hmôt.