Najmenej 7 ľudí prišli o život v Texase pri náraze auta do ľudí

Austin 7. mája (TASR) - Najmenej sedem osôb prišlo v nedeľu o život na juhu amerického štátu Texas, kde auto vrazilo do skupiny ľudí čakajúcich na zastávke autobusu pred strediskom na pomoc migrantom. TASR správu prevzala z agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na miestnu políciu.



Nešťastie sa stalo v meste Brownsville neďaleko hraníc s Mexikom okolo 8.30 h miestneho času (15.30 h SELČ). Sedem ľudí podľa vyjadrení miestnej polície prišlo o život a približne desať ďalších utrpelo zranenia.



Vodiča zadržali a obvinili z bezohľadnej jazdy. Tiež ho previezli do nemocnice, píše AFP. Vozidlom typu SUV vrazil do skupiny približne 25 ľudí, ktorí čakali na autobus pred budovou strediska na pomoc bezdomovcom a migrantom.



Orgány činné v trestnom konaní uviedli, že incident vyšetrujú ako nehodu. Jeden zo svedkov však pre AFP uviedol, že vodič automobilu na skupinu ľudí vykrikoval nadávky a následne zvýšil rýchlosť.