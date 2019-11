VIDEO: Najmenej 7 zranených pri streľbe na škole v južnej Kalifornii

Los Angeles 14. novembra (TASR) - Najmenej sedem ľudí utrpelo vo štvrtok zranenia v súvislosti so streľbou, ku ktorej došlo na jednej zo škôl v južnej časti amerického štátu Kalifornia. Informovali o tom tlačové agentúry AFP a AP.



Miestom incidentu je stredná škola v štvrti Saugus mesta Santa Clarita na severozápadnom okraji aglomerácie Los Angeles.







Úrad okresného šerifa na Twitteri uviedol, že v areáli školy sa pohyboval podozrivý muž v čiernom oblečení. Podľa hovorcu okresného hasičského zboru nebolo bezprostredne jasné, či boli spomínané osoby postrelené alebo utrpeli zranenia iného druhu.



Sauguská stredná škola a ďalšie školy v okolí uviedli v súvislosti so streľbou do uzatvoreného režimu.