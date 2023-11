Najmenej 70 civilistov zabili militanti pri útoku v Burkine Faso

Ouagadougou 13. novembra (TASR) - Najmenej 70 civilistov, a to prevažne detí a starších ľudí, zahynulo pri útoku na dedinu na severe Burkine Faso. Oznámil to v pondelok tamojší prokurátor, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Neznámi ozbrojenci zaútočili 5. novembra na dedinu Zaongo v na severe Burkiny Faso, pričom zabili mnoho obyvateľov a zničili ich majetok. Vyšetrujúci tím, ktorý bol na miesto vyslaný 11. novembra zistil, že pri útoku zahynulo najmenej 70 ľudí, pričom presný počet mŕtvych, zranených či nezvestných ešte nie je známy. Väčšinu z obetí tvoria deti a starší ľudia, uviedol prokurátor.



"Pôvodcovia týchto zverstiev zostávajú neznámi. Vyšetrovanie pokračuje," uvádza sa vo vyhlásení prokuratúry. Na objasnenie masakry vyzvala ešte v nedeľu tamojšie úrady aj Európska únia.



Vlna násilností v tomto regióne sa začala ešte v roku 2012 v Mali, keď ho obsadili islamisti napojení na al-Káidu. Násilie sa odvtedy rozšírilo do susednej Burkiny Faso, Nigeru a následne do celého regiónu Sahel, pričom ohrozuje aj stabilitu ďalších krajín v regióne. Militanti sa totiž zmocňujú územia napriek vojenským operáciám, ktorými sa ich dané krajiny pokúšajú zatlačiť. Zahynuli pri tom už tisíce ľudí a viac ako šesť miliónov ďalších utieklo zo svojich domovov.