Najmenej desať zranených po zrútení balkóna v meste Cincinnati
Jedného z ranených previezli do nemocnice v kritickom stave, piati ľudia utrpeli vážnejšie zranenia.
Autor TASR
Cincinnati 18. októbra (TASR) - Najmenej desať ľudí utrpelo zranenia po tom, čo sa v piatok zrútil balkón na treťom poschodí obytnej budovy v meste Cincinnati v americkom štáte Ohio. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AP a televíznej stanice CBS News.
Jedného z ranených previezli do nemocnice v kritickom stave, piati ľudia utrpeli vážnejšie zranenia. Obytná budova sa nachádza v tesnej blízkosti kampusu University of Cincinnati. Bezprostredne po incidente nebol známy presný počet ľudí na balkóne v čase jeho zrútenia.
Kapitán miestneho policajného zboru Stephen Bower budovu, ktorej balkón sa zrútil, popísal ako „miesto, kde žije veľa študentov“. „Dnes mali dôležitú skúšku a oslavovali,“ dodal.
