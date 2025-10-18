Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Najmenej desať zranených po zrútení balkóna v meste Cincinnati

Ilustračná foto. Foto: TASR - Dano Veselský

Jedného z ranených previezli do nemocnice v kritickom stave, piati ľudia utrpeli vážnejšie zranenia.

Autor TASR
Cincinnati 18. októbra (TASR) - Najmenej desať ľudí utrpelo zranenia po tom, čo sa v piatok zrútil balkón na treťom poschodí obytnej budovy v meste Cincinnati v americkom štáte Ohio. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AP a televíznej stanice CBS News.

Jedného z ranených previezli do nemocnice v kritickom stave, piati ľudia utrpeli vážnejšie zranenia. Obytná budova sa nachádza v tesnej blízkosti kampusu University of Cincinnati. Bezprostredne po incidente nebol známy presný počet ľudí na balkóne v čase jeho zrútenia.

Kapitán miestneho policajného zboru Stephen Bower budovu, ktorej balkón sa zrútil, popísal ako „miesto, kde žije veľa študentov“. „Dnes mali dôležitú skúšku a oslavovali,“ dodal.
