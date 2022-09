Najmenej deväť ľudí zahynulo v Brazílii pri zrútení skladu

Sao Paulo 21. septembra (TASR) - Najmenej deväť ľudí prišlo o život a desiatky utrpeli zranenia pri zrútení časti skladu, ku ktorému došlo v utorok neďaleko brazílskeho mesta Sao Paulo počas návštevy dvoch kandidátov do brazílskeho parlamentu. Informuje o tom agentúra Reuters.



Politici Jones Donizette a Ely Santosová boli práve na návšteve v skladoch brazílskej spoločnosti Multiteiner, ktorá predáva a prenajíma prepravné a obytné kontajnery, keď sa nad nimi a prítomnými zamestnancami zrútila časť betónovej konštrukcie.



Donizette na Facebooku neskôr oznámil, že on aj Santosová sú v poriadku. Miestny hasičský zbor však uviedol, že pri incidente zahynulo najmenej deväť ľudí. Zároveň informoval, že 31 ľudí sa podarilo vyslobodiť, pričom 28 z nich bolo prevezených do okolitých nemocníc. Záchranári sa však domnievajú, že pod troskami stavby stále ešte môžu byť uviaznutí ďalší ľudia.