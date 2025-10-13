< sekcia Zahraničie
Najmenej dvaja izraelskí poslanci nezúčastnia na Trumpovom prejave
Jedným z poslancov je Amit Halevi zo strany Likud izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Podľa miestnych médií označil Trumpov návrh na prímerie za opak víťazstva vo vojne.
Tel Aviv 13. októbra (TASR) - Najmenej dvaja izraelskí zákonodarcovia vyhlásili, že budú bojkotovať plánované pondelkové vystúpenie amerického prezidenta Donalda Trumpa v izraelskom parlamente. Reagujú tak na jeho mierový plán, ktorý viedol k prímeriu v Pásme Gazy a očakávanému prepusteniu rukojemníkov, podľa nich bol však skôr porážkou než víťazstvom. TASR správu prevzala z agentúry DPA.
Jedným z poslancov je Amit Halevi zo strany Likud izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Podľa miestnych médií označil Trumpov návrh na prímerie za opak víťazstva vo vojne.
Druhým poslancom je Avi Maoz, predseda ultraortodoxnej nacionalistickej strany Noam, ktorý tiež avizoval, že sa na Trumpovom prejave nezúčastní.
Mierová dohoda, ktorú podporil aj Netanjahu, vyvolala zo strany časti jeho koalície kritiku, pretože zahŕňa prepustenie približne 2000 palestínskych väzňov, medzi ktorými sú aj osoby odsúdené na doživotie, vysvetľuje DPA.
Izraelský prezident Jicchak Herzog pritom však len v pondelok oznámil, že americkému prezidentovi odovzdá najvyššie civilné vyznamenanie Izraela za jeho úlohu pri zaistení prepustenia rukojemníkov z Pásma Gazy a pomoc ukončiť vojnu.
Trump v pondelok pricestuje do Izraela, kde by sa mal okrem vystúpenia v parlamente tiež stretnúť s rodinami rukojemníkov.
Izrael a palestínskeho hnutie Hamas si počas dňa vymenia rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy za väzňov z izraelských väzníc v rámci prvej fázy mierového plánu navrhnutého Trumpom. Cieľom plánu je ukončiť viac než dvojročnú vojnu v Gaze, ktorú vyvolal útok militantov Hamasu a ďalších skupín na Izrael zo 7. októbra 2023.
