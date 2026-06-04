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Najmenej dvaja ľudia zomreli pri ruskom útoku v Sumskej oblasti

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Útokom zasiahnuté vidiecke osídlenie sa nachádza približne 20 kilometrov od hraníc s Ruskom.

Autor TASR
Kyjev 4. júna (TASR) - Najmenej dvaja ľudia zomreli pri ruskom útoku na Sumskú oblasť na severovýchode Ukrajiny, uviedli vo štvrtok miestne úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Ďalší štyria ľudia sú zranení a boli prevezení do nemocnice, napísal v príspevku na Telegrame gubernátor Oleh Hryhorov a neposkytol žiadne ďalšie podrobnosti k útokom. Útokom zasiahnuté vidiecke osídlenie sa nachádza približne 20 kilometrov od hraníc s Ruskom.
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