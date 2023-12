Najmenej osem ľudí zahynulo pri výbuchu ropného terminálu v Guinei

Konakry 18. decembra (TASR) - Najmenej osem ľudí zahynulo a 84 ďalších utrpelo zranenia pri pondelkovom výbuchu ropného terminálu v guinejskom hlavnom meste Konakry, uviedla miestna polícia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Vláda vyjadruje hlboké znepokojenie nad touto udalosťou, ktorá môže mať svojím rozsahom a dôsledkami priamy negatívny vplyv na obyvateľov," uviedla guinejská vláda vo vyhlásení. Na ľudí zároveň apelovala, aby zostali doma, a oznámila, že školy budú v pondelok zatvorené.



Dodala, že príčina výbuchu zatiaľ nie je známa a polícia začne vyšetrovanie. Zatiaľ nie je jasné ani to, aké škody spôsobil výbuch na ropnom termináli. Polícia však uviedla, že hasičom sa podarilo dostať požiar pod kontrolu, no na mieste stále vidieť plamene a čierny dym.



Guinea nie je producentom ropy a nemá kapacity na jej rafináciu, uvádza Reuters. Dováža však rafinované ropné produkty, ktoré väčšinou uskladňuje v termináli v Konakry a kamióny ich následne prevážajú do celej krajiny. V krajine je aj menší ropný sklad v prístave Kamsar severne od Konakry, ktorý využívajú najmä ťažobné spoločnosti.