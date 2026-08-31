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Najmenej päť lídrov vynechá summit Fóra tichomorských ostrovov
Rastúci vplyv Pekingu v regióne dodáva tohtoročnému summitu osobitný význam, keďže 18-členné Fórum tichomorských ostrovov hostí Palau, diplomatický spojenec Taiwanu.
Autor TASR
Ngerulmud 31. augusta (TASR) - Najmenej päť lídrov sa nezúčastní na 55. stretnutí Fóra tichomorských ostrovov, oznámili v pondelok predstavitelia niekoľko hodín pred začiatkom rokovaní, ktoré zatienilo napätie medzi Taiwanom a Čínou. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.
Lídri sa na summite majú zaoberať viacerými zložitými regionálnymi otázkami vrátane zmeny klímy, drogovej kriminality a júlového odpálenia balistickej rakety Čínou, ktorá dopadla do Tichého oceánu.
Rastúci vplyv Pekingu v regióne dodáva tohtoročnému summitu osobitný význam, keďže 18-členné Fórum tichomorských ostrovov hostí Palau, diplomatický spojenec Taiwanu.
Hoci má fórum symbolizovať diplomatickú jednotu regiónu, čoraz viac lídrov sa na ňom nezúčastňuje a namiesto seba vysiela ministrov či iných predstaviteľov.
Vláda Samoy uviedla, že jej delegáciu povedie vicepremiér. Na summite sa nezúčastní ani premiér Vanuatu a šéf vlády francúzskeho zámorského územia Nová Kaledónia, uviedol predstaviteľ fóra novinárom. Prezident Kiribati už predtým oznámil, že na rokovania nepríde.
Premiér Šalamúnových ostrovov navyše v nedeľu nečakane opustil Palau a odcestoval späť do vlasti, aby riešil politickú krízu po podaní návrhu na vyslovenie nedôvery jeho vláde.
Fidži, ktoré patrí medzi zakladajúcich členov fóra, v pondelok uviedlo, že jeho delegáciu povedie minister zahraničných vecí. Zatiaľ nebolo jasné, či sa premiér Fidži k delegácii neskôr nepripojí.
Fórum tichomorských ostrovov je medzivládna organizácia, ktorá sa usiluje posilniť spoluprácu medzi krajinami a územiami v Oceánii. Združuje 18 členských krajín a území.
Lídri sa na summite majú zaoberať viacerými zložitými regionálnymi otázkami vrátane zmeny klímy, drogovej kriminality a júlového odpálenia balistickej rakety Čínou, ktorá dopadla do Tichého oceánu.
Rastúci vplyv Pekingu v regióne dodáva tohtoročnému summitu osobitný význam, keďže 18-členné Fórum tichomorských ostrovov hostí Palau, diplomatický spojenec Taiwanu.
Hoci má fórum symbolizovať diplomatickú jednotu regiónu, čoraz viac lídrov sa na ňom nezúčastňuje a namiesto seba vysiela ministrov či iných predstaviteľov.
Vláda Samoy uviedla, že jej delegáciu povedie vicepremiér. Na summite sa nezúčastní ani premiér Vanuatu a šéf vlády francúzskeho zámorského územia Nová Kaledónia, uviedol predstaviteľ fóra novinárom. Prezident Kiribati už predtým oznámil, že na rokovania nepríde.
Premiér Šalamúnových ostrovov navyše v nedeľu nečakane opustil Palau a odcestoval späť do vlasti, aby riešil politickú krízu po podaní návrhu na vyslovenie nedôvery jeho vláde.
Fidži, ktoré patrí medzi zakladajúcich členov fóra, v pondelok uviedlo, že jeho delegáciu povedie minister zahraničných vecí. Zatiaľ nebolo jasné, či sa premiér Fidži k delegácii neskôr nepripojí.
Fórum tichomorských ostrovov je medzivládna organizácia, ktorá sa usiluje posilniť spoluprácu medzi krajinami a územiami v Oceánii. Združuje 18 členských krajín a území.