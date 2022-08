Najmenej päť ľudí sa zranilo pri výbuchoch na základni na Kryme

Moskva/Kyjev 9. augusta (TASR) - Najmenej päť osôb vrátane jedného dieťaťa sa zranilo pri utorkových výbuchoch na ruskej leteckej základni Fedorivka na anektovanom ukrajinskom polostrove Krym, informuje TASR na základe správy agentúry AP, odvolávajúcej sa na miestne úrady.



Jednu osobu previezli do nemocnice. Oblasť uzavreli v okruhu piatich kilometrov.



Ruské ministerstvo obrany zdôraznilo, že výbuchy neboli spôsobené ostreľovaním. Medzi ukrajinskými užívateľmi sociálnych sietí sa však špekuluje, že základňu zasiahli ukrajinské rakety, píše AP.



Ukrajinské orgány sa k incidentu na Kryme bezprostredne nevyjadrili.



Agentúra Reuters predtým s odvolaním sa na svedkov napísala, že výbuchov bolo najmenej 12. AP pripomína, že ak za explóziami stojí ukrajinská armáda, išlo by o prvý veľký útok na anektovaný Krym od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu koncom februára. V júli došlo k menšiemu výbuchu na námornej základni Sevastopol. Útok improvizovaným dronom pripísali ukrajinským sabotérom.



Moskva dlhodobo varuje, že prípadný ukrajinský útok na Krym by sa stretol s tvrdou odozvou vrátane útokov na "mocenské centrá" v Kyjeve.