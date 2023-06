Najmenej päť osôb prišlo o život pri útoku ozbrojencov v Ekvádore

Quito 5. júna (TASR) - Najmenej päť osôb prišlo v nedeľu o život a ďalších osem utrpelo zranenia pri útoku trojice ozbrojencov v meste Guayaquil na juhozápade Ekvádora. TASR správu prevzala z agentúr AFP a DPA.



Ozbrojenci zaútočili v dome, kde sa v tom čase konal oslava narodenín. Trojica mužov podľa svedkov prišla na motocykli, vošla do do budovy a spustila paľbu. Polícia uviedla, že mohlo ísť o odvetu v konflikte medzi zločineckými skupinami, ktoré sa usilujú získať kontrolu nad obchodom s drogami.



"Zatiaľ máme päť mŕtvych osôb a osem zranených," uviedol šéf miestnej polície Fabary Montalvo. Medzi obeťami je aj príslušník polície, ktorého zasiahli viacerými výstrelmi do hlavy.



Guayaquil je najväčšie mesto Ekvádora a významný prístav, píše AFP.



Táto juhoamerická krajina je významným uzlom pri vývoze drog do USA a Európy, a od minulého roka zaznamenáva nárast násilných trestných činov. V roku 2021 registrovali 14 vrážd na každých 100.000 obyvateľov; vlani to bolo 25 vrážd, píše AFP s odvolaním sa na oficiálne údaje.