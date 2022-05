Najmenej päť osôb zahynulo pri zrútení obytnej budovy v Lagose

Lagos 2. mája (TASR) - V nigérijskom meste Lagos sa v noci na pondelok zrútila trojposchodová obytná budova. Záchranárske zložky uviedli, že o život prišlo najmenej päť osôb, no obávajú sa, že mnoho ďalších mohlo uviaznuť pod troskami. TASR správu prevzala od agentúry AP.



"Podarilo sa nám zachrániť 23 ľudí vrátane siedmich detí," oznámil Ibrahim Farinloye z nigérijskej Národnej agentúry pre mimoriadne situácie (NEMA). Dodal, že deviatich z nich ošetrili a prepustili. Podľa záchranárov je medzi obeťami aj matka so synom.



Budova sa zrútila v mestskej časti Oyingbo. Do pátrania po preživších sa zapojili aj obyvatelia a okoloidúci. Zatiaľ nie je známe, koľko ľudí sa v budove nachádzalo.



Lagos je najväčšie nigérijské mesto, žije v ňom viac ako 14 miliónov obyvateľov.



Zrútenia budov sú v Nigérii pomerne častým javom. Iba v Lagose zaznamenali za uplynulý rok päť takýchto incidentov. V novembri sa na robotníkov zrútila výšková budova vo výstavbe, zahynulo pri tom 40 ľudí.



Štátne orgány čelia kritike za to, že nezaisťujú dostatočnú úroveň bezpečnosti stavieb.