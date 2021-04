Najmenej sedem osôb v Somálsku prišlo o život pri samovražednom útoku

Mogadišo 29. apríla (TASR) - Najmenej sedem ľudí prišlo o život a viac ako 11 ďalších utrpelo zranenia pri výbuchu vozidla pred policajným veliteľstvom v somálskom hlavnom meste Mogadišo, informovala v stredu agentúra AP s odvolaním sa na políciu a zdravotnícke úrady. K zodpovednosti za útok sa prihlásili islamistické milície aš-Šabáb.



Hovorca polície uviedol, že vodič sa snažil vozidlom vniknúť do areálu veliteľstva, v čom mu však zabránili. V prípade, že by sa mu to bolo podarilo, mohol podľa hovorcu zabiť viac ľudí.



Lekár jednej z nemocníc v Mogadiše pre AP povedal, že prijali 13 zranených, z ktorých dvaja zomreli po prijatí. Ďalší majú podľa lekára vážne zranenia spôsobené šrapnelmi.



Aš-Šabáb často útočí na významných miestach v Mogadiše a pozorovatelia upozorňujú, že táto skupina s väzbami na teroristickú sieť al-Káida by mohla súčasnú napätú politickú situáciu v Somálsku využiť na ďalšie útoky, píše AP.



Organizácia Spojených národov (OSN) uvádza, že desaťtisíce obyvateľov Mogadišo opustili tento týždeň svoje domovy po tom, ako v nedeľu v uliciach mesta vypukli ozbrojené zrážky.



Somálsky prezident Mohamed Abdullahi Mohamed podpísal 14. apríla kontroverzný zákon, ktorým sa mu prezidentský mandát predĺži o ďalšie dva roky. To v tejto krajine vyvolalo najzávažnejšie politické nepokoje za posledné roky. Prezident vyzval v stredu na predčasné voľby a návrat k dialógu.