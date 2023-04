ZVEDAVÉ BATOĽA: Chlapec sa pretlačil cez plot Bieleho domu

Washington 19. apríla (TASR) - Zvedavé batoľa sa v utorok pretlačilo pomedzi tyčky kovového plota na severnej strane sídla amerického prezidenta. Stalo sa tak jedným z najmenších votrelcov do areálu Bieleho domu. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Príslušníci uniformovaného útvaru tajnej služby, ktorí sú zodpovední za bezpečnosť v Bielom dome, prešli cez severný trávnik, chlapca vzali a vrátili rodičom stojacim na Pennsylvania Avenue. Oficiálny vstup do areálu bol vtedy nakrátko obmedzený. Rodičov stručne vypočuli a potom im povolili pokračovať v chôdzi.



Hovorca tajnej služby USA Anthony Guglielmi informoval, že agenti "išli k zvedavému malému návštevníkovi pri severnom plote Bieleho domu, ktorý nakrátko vstúpil na pozemok Bieleho domu".



"Bezpečnostné systémy Bieleho domu okamžite uviedli do akcie agentov tajnej služby a tí rýchlo dali batoľa späť do rúk rodičom," uviedol hovorca vo vyhlásení.



Ide zrejme o prvý úspešný prienik do areálu Bieleho domu po zdvojnásobení plota na výšku zhruba 3,96 metra. Medzera medzi tyčkami teraz meria 12,7 centimetra. V tomto ikonickom oplotení sídla amerického prezidenta preto staršie deti niekedy uviaznu. Často sa pri ňom odohrávajú aj demonštrácie a protestujúci sa k nemu zvyknú pripútať reťazou.