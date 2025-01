Najmenšie čísla od roku 1961: Pri nehodách v ČR vlani zomrelo 438 ľudí

Praha 9. januára (TASR) - Pri dopravných nehodách na českých cestách vlani zomrelo 438 ľudí, čo je podľa českej polície najmenej od roku 1961. Znížil sa aj celkový počet dopravných nehôd a počet ťažko zranených. Štatistiku za rok 2024 vo štvrtok priblížil námestník policajného prezidenta Tomáš Lerch. Pripomenul, že cieľom je znížiť do roku 2030 počet obetí dopravných nehôd na polovicu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Českí policajti vlani zaznamenali viac než pol milióna priestupkov, z toho najviac stúpol počet prekročení rýchlostných limitov. Skokovo sa podľa Lercha zvýšil počet porušení zákazu predbiehania nákladnými autami. Takýchto vodičov bolo takmer 6.500. Naopak, znížila sa nepovolená manipulácia s telefónom za volantom. Polícia to pripisuje dlhodobej osvete, ale aj výraznejšiemu pokutovaniu.



Dopravných nehôd bolo 92.217, o 2728 menej než vlani. Zomrelo pri nich 438 ľudí a 1609 sa ťažko zranilo. Hoci je to medziročne o 17 menej, stále ide podľa námestníka o vysoké číslo. "V oblasti počtu usmrtených sme síce dosiahli najlepšie číslo od roku 1961, bohužiaľ je to však stále obrovské číslo zmarených životov na našich cestách. Aj keď dlhodobo dochádza k poklesu najzávažnejších následkov dopravných nehôd, neplníme stratégiu, ktorú sme si ako ČR dali, že dôjde k oveľa razantnejšiemu znižovaniu," zdôraznil Lerch.



Cieľom je, aby do roku 2030 na českých cestách nezomrelo viac než 269 osôb a počet ťažko zranených bol maximálne 1152.



Najčastejšou príčinou všetkých nehôd bolo, že sa vodiči naplno nevenovali riadeniu. Ďalšími boli napríklad nesprávne cúvanie alebo otáčanie či vyhýbanie sa bez dostatočného bočného odstupu. Najčastejšou príčinou tragických nehôd bolo podľa policajnej štatistiky neprispôsobenie rýchlosti stavu vozovky.



"Pozitívnou informáciou je, že dlhodobo klesá počet vodičov, ktorí za volant sadajú pod vplyvom alkoholu či návykových látok, čo sa pozitívne prejavuje aj v rámci dopravnej nehodovosti," vyzdvihol Lerch a dodal, že aj v tomto roku budú pokračovať vo viacerých preventívnych akciách.