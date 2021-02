Najmladší Brit usvedčený z terorizmu dostal nariadený nápravný program

Londýn 8. februára (TASR) - Dvojročný nápravný program pre mladistvých bude musieť podľa pondelňajšieho rozhodnutia londýnskeho trestného súdu Old Bailey absolvovať dosiaľ najmladší Brit, aký bol kedy usvedčený z činov súvisiacich s terorizmom. Informovala o tom stanica BBC.



Nemenovaný 16-ročný tínedžer sa priznal k 12 bodom obžaloby vrátane toho, že si z internetového neonacistického fóra v roku 2018 ešte ako 13-ročný stiahol svoj prvý manuál na výrobu bomby. Od roku 2018 zároveň zbieral krajne pravicové materiály a na online platformách vyjadroval rasistické, homofóbne a antisemitské názory.



Tínedžer sa stal lídrom britskej vetvy pravicovo-extrémistickej skupiny Feuerkrieg Division (FKD), ktorá je už v súčasnosti zakázaná. Z domu svojej starej mamy v grófstve Cornwall získaval na internete nových členov, ako napríklad aj Paula Dunleavyho, ktorý bol vlani uväznený za prípravu teroristického útoku. Táto skupina chcela údajne viesť "biely džihád" a spáchať genocídu nebelošských ľudí.



Do pozornosti polície sa mladík dostal v júli 2019 po tom, ako detektívi dostali informáciu, že vyrába zbraň. Keď polícia prehľadala dom, v ktorom žije so svojou starou mamou, našla nacistickú vlajku a rasistický slogan namaľovaný na záhradnom prístrešku.



Chlapec poprel, že by mal rasistické názory a svoje konanie zdôvodnil tým, že chcel len vyzerať zaujímavo. Vzhľadom na dôkazy sa však priznal k tomu, že vlastnil a šíril teroristické materiály.



Verdikt virtuálne vyniesol sudca Mark Dennis. Skutočnosť, že tínedžer nedostal väzobný trest v ňom zdôvodnil tým, že by to zmarilo pokrok, aký chlapec spravil, odkedy ho polícia v júli 2019 zadržala. Podľa tvrdenia sudcu je v záujme bezpečnosti verejnosti, aby tento chlapec prešiel prevýchovným procesom a resocializáciou. Sudca poukázal aj na mladíkovu "značnú zraniteľnosť" vyplývajúcu z jeho abnormálneho detstva.