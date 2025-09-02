< sekcia Zahraničie
Najmladší Delonov syn žiada zrušiť otcov závet
Znovu sa rozhorel spor medzi Delonovými troma deťmi, ktorý viedli v médiách a na súdoch ešte pred jeho smrťou.
Autor TASR
Paríž 2. septembra (TASR) — Alain-Fabien Delon (31), najmladší syn vlani zosnulého francúzskeho herca Alaina Delona, chce zrušiť otcov závet z roku 2022, ktorý podľa neho príliš zvýhodňuje jeho staršiu sestru Anouchku (34). Oznámil to v utorok právnik Christophe Ayela, jeden z troch vykonávateľov závetu. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP a portál gala.fr.
Znovu sa tak rozhorel spor medzi Delonovými troma deťmi, ktorý viedli v médiách a na súdoch ešte pred jeho smrťou. Týkal sa hercovho zdravotného stavu, ktorý sa prudko zhoršil po mozgovej príhode v roku 2019.
Francúzska televízia RTL uviedla, že Alain-Fabien Delon podal občianskoprávnu žalobu na svoju sestru, staršieho brata Anthonyho (60) a troch vykonávateľov závetu. Prvé pojednávanie sa vo veci zrušenia testamentu sa uskutoční 9. marca 2026.
Podľa svojej právničky tvrdí, že jeho otec nebol „dostatočne príčetný“, keď bol v novembri 2022 zmenený jeho závet pôvodne spísaný v septembri 2015. Zmena stanovovala, že Anouchka Delonová získa morálne právo na všetky diela svojho otca. Alain-Fabien Delon sa údajne o zmenách dozvedel až o nejaký čas neskôr, takisto aj o dare, ktorý jeho sestra dostala v roku 2023.
Napáda tiež rozhodnutie z februára 2023, ktoré jeho sestre poskytlo 51-percentný podiel v spoločnosti spravujúcej práva na fotografie a ochrannú známku Alaina Delona.
Po smrti 88-ročného Delona bolo zverejnené, že svojej dcére odkázal 50 percent majetku a svojim synom po 25 percent. Hodnota Delonovho majetku bola odhadovaná na približne 50 miliónov eur, z čoho už údajne bola zaplatená dedičská daň 20 miliónov eur.
Delonov zdravotný stav sa osem mesiacov pred jeho smrťou tak zhoršil, že francúzsky súd ho na päť rokov umiestnil pod sprísnené opatrovníctvo.
„Pokračujeme v dialógu, aby sme to vyriešili,“ povedal Ayela pre komerčnú televíziu M6. Dodal, že chce pôsobiť ako mediátor, aby našiel riešenie, ktoré učiní zadosť nielen Delonovým deťom, ale aj jeho poslednej vôli.
