Najmladší rukojemník zostáva v zajatí; Hamas ho odovzdal militantom

Jeruzalem 28. novembra (TASR) - Palestínske hnutie Hamas odovzdalo jedno z detí unesených 7. októbra z juhu Izraela inej palestínskej militantnej skupine. Izraelské úrady, ktoré o tom informovali, túto situáciu považujú za možnú komplikáciu snáh o oslobodenie desaťmesačného Kfira Bibasa.



Kfir je najmladší z 240 rukojemníkov, ktorí sú podľa Izraela už viac ako 50 dní v zajatí palestínskych radikálov.



Ako v utorok informovala agentúra Reuters, Kfirovi príbuzní medzičasom požiadali izraelskú vládu a sprostredkovateľov prímeria medzi Izraelom a Hamasom - Egypt a Katar - aby pomohli dostať toto batoľa, jeho rodičov i štvoročného brata Ariela na slobodu.



O tom, že rodina Bibasovcov je zadržiavaná inou palestínskou frakciou, informoval v utorok hovorca izraelskej armády, kontradmirál Daniel Hagari, ktorý súčasne upozornil, že výhradnú zodpovednosť za nich nesie Hamas.



Iný vojenský hovorca, podplukovník Avišaj Adrae, spresnil, že rodina Bibasovcov je zadržiavaná v oblasti mesta Chán Júnis na juhu Pásma Gazy.



Hamas neuviedol miesta ani zdravotný stav ľudí, ktorých stále zadržiava. Podľa odhadov by malo ísť o 170 osôb.



Jedno z palestínskych kománd, ktoré sa 7. októbra infiltrovali na územie juhu Izraela a terorizovali tam a zabíjali miestne obyvateľstvo, odvlieklo do Pásma Gazy okrem Kfira aj jeho štvorročného brata Ariela a ich rodičov Jardena a Širi.



Na sociálnych sieťach sa objavilo video, ako vydesená Širi objíma deti zabalené v prikrývke, kým ich prevážajú do zajatia. Ďalší klip zachytáva otca detí so zranenou hlavou - údajne po úderoch kladivom, ako povedala Jardenova sestra Ofri.



V rozhovore s novinármi Ofri dodala, že jej rodina nebude zahrnutá do skupiny desiatich rukojemníkov, ktorých prepustenie je avizované na utorok. Príbuzní repatriovaných rukojemníkov sú totiž izraelskými úradmi o ich prepustení informovaní vopred.



Hamas od minulého piatka prepustil 50 izraelských žien a detí, ako aj 19 zahraničných rukojemníkov. Došlo k tomu počas prímeria, v rámci ktorého Izrael prepustil 150 palestínskych väzňov a zvýšil dodávky humanitárnej pomoci do Pásma Gazy.