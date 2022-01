Najmodernejšia mínolovka ruského námorníctva je už v Sevastopole

Moskva 12. januára (TASR) - Najmodernejšia ruská mínolovka Georgij Kurbatov, ktorá vlani v lete vstúpila do služby Čiernomorskej flotily, dorazila do prístavu Sevastopol. Oznámilo to v stredu komunikačné oddelenie flotily, z ktorého vyhlásenia cituje tlačová agentúra TASS.



"Posádka zavŕšila plavbu z Baltského do Čierneho mora, počas ktorej prekonala vzdialenosť vyše 5000 námorných míľ a niekoľkokrát úspešne čelila rozbúrenému moru. Ukázalo sa to ako neplánovaný test námorných kapacít plavidla a profesionality jeho posádky," uviedla Čiernomorská flotila.



Na uvítacej ceremónii novej vojnovej lode sa v Sevastopole zúčastnil veliteľ tamojšej námornej základne kontradmirál Felix Menkov, veteráni ochranných síl vodnej oblasti Čiernomorskej flotily, ako aj členovia verejných organizácií a duchovenstva, píše sa vo vyhlásení.



Mínolovku zostrojili v petrohradských lodeniciach Sredne-Nevskij. Plavidlo predstavuje tretiu mínolovku triedy Alexandrit, ktorá je v službách Čiernomorskej flotily.



Trup mínolovky je vyrobený z kompozitných materiálov. Plavidlo má dĺžku 61 metrov, šírku desať metrov a výtlak 890 ton. Disponuje vyše 40-člennou posádkou. Loď je veľmi dobre manévrovateľná vďaka účinnému systému rôznych pohonných zariadení.



Mínolovka je špeciálna vojnová loď určená na vyhľadávanie a ničenie mínových zátarasov v mori, ako aj na ochranu bojových lodí a konvojov. Zvyčajne ide o malé, ale obratné plavidlo, často iba ľahko vyzbrojené.