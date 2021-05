Najnovší prototyp vesmírnej lode Starship prvýkrát úspešne pristál

Washington 6. mája (TASR) - Prototyp vesmírnej lode Starship SN15 americkej spoločnosti SpaceX v stredu večer po skúšobnom lete prvýkrát úspešne pristál. Informovala o tom agentúra AFP.



"Starship pristála bez problémov," napísal na Twitteri šéf spoločnosti SpaceX Elon Musk.



Prototyp lode, ktorá má letieť na Mars, dosiahol po štarte zo základne Boca Chica v americkom štáte Texas výšku približne desať kilometrov a následné úspešne pristál. Počas letu vykonal sériu testovacích manévrov. Všetky štyri predošlé skúšobné lety prototypov tejto lode skončili výbuchom.



Ako uvádza AFP, stredajší skúšobný let sa nezaobišiel bez menších problémov, keďže loď krátko po pristátí zachvátil v jej spodnej časti menší požiar. Plamene však boli rýchlo uhasené vodným delom. Podľa Johna Inspruckera, leteckého inžiniera a bývalého plukovníka Vzdušných síl Spojených štátov, ktorý pravidelne komentuje živé prenosy zo skúšobných letov prototypov lode Starship, nebol tento požiar ničím nezvyčajným, keďže motory Starshipu využívajú ako zdroj paliva tekutý metán. Dodal, že inžinieri stále pracujú na riešení problémov s dizajnom lode.



Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) v piatok oznámil, že v rámci programu Artemis, ktorého hlavným cieľom je obnovenie letov človeka na Mesiac, si vybral na spoluprácu práve spoločnosť SpaceX. Tá bude mať za úlohu postaviť lunárny modul, ktorý dostane astronautov na povrch Mesiaca do roku 2024. Space X porazila v súťaži o kontrakt v hodnote 2,9 miliárd amerických dolárov spoločnosti Blue Origin a Dynetics. Avšak po tom, ako obidve tieto spoločnosti podali sťažnosť na to, že tento kontrakt bol udelený iba jednej spoločnosti, ho NASA v piatok pozastavila.