Najnovší prototyp vesmírnej lode Starship explodoval pri pristátí

Washington 3. februára (TASR) - Prototyp vesmírnej lode Starship spoločnosti SpaceX, pomocou ktorej plánuje kolonizovať Mars, explodoval v utorok pri pristátí v rámci skúšobného letu na základni Boca Chica v americkom štáte Texas. Informovala o tom agentúra AFP.



Prototyp SN9 odštartoval približne o 15.30 miestneho času (21.30 SEČ) a po dosiahnutí desaťkilometrovej výšky začal postupne vypínať motory. Nasledoval voľný pád "bruchom napred" korigovaný krídlami a séria testovacích manévrov v horizontálnej polohe. Problémy nastali, keď sa loď pokúsila vrátiť do vertikálnej polohy potrebnej na pristátie. Podľa záberov však klesala príliš rýchlo a pod nesprávnym uhlom. Explodovala pri tvrdom dosadnutí na zemský povrch po približne šesťminútovom lete. Oheň sa ale ďalej nerozšíril, píše AFP.



Po skúšobnom lete z decembra minulého roka, keď prototyp SN8 dosiahol výšku 12,5 kilometra, no pri pristátí explodoval, išlo o druhú takúto nehodu, pripomína AFP.



Zakladateľ spoločnosti SpaceX Elon Musk neúspešné ukončenie utorňajšieho testu bezprostredne nekomentoval. Niekoľko hodín pred jeho zahájením však na svojom twitterovom účte napísal, že na ňom "chvíľu nebude aktívny".



Loď Starship má podľa Muskových plánov vyniesť do vesmíru nosná raketa Super Heavy, ktorá sa v kozme od lode Starship odpojí a vráti späť na Zem. Celková výška lode Starship a nosnej rakety Super Heavy bude 120 metrov.