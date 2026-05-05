Najnovšie sankcie Britov cielia na náborovú sieť ruskej armády
Medzi najnovšími sankcionovanými osobami je aj bývalá učiteľka Polina Azarnych, ktorá údajne verbovala ľudí z Afriky a Blízkeho východu.
Autor TASR
Londýn 5. mája (TASR) - Britská vláda v utorok uvalila sankcie na 35 osôb a subjektov obvinených z obchodovania s migrantmi pre boj na Ukrajine a z dodávok kľúčových komponentov ruským výrobcom dronov. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.
„Tieto sankcie odhaľujú a narúšajú operácie tých, ktorí obchodujú s migrantmi ako s potravou pre kanóny a zásobujú Putinove továrne na drony nelegálnymi komponentmi,“ uviedol vysokopostavený úradník na ministerstve zahraničných vecí Stephen Doughty. Prax „vykorisťovania zraniteľných ľudí“ označil za „barbarskú“.
Minulý týždeň správa Medzinárodnej federácie pre ľudské práva (FIDH) uviedla, že Rusko od roku 2022 naverbovalo najmenej 27.000 zahraničných bojovníkov prostredníctvom „globálneho náborového systému, ktorý sa zámerne zameriava na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva“. Správa odhaduje, že pätina z nich neprežila prvé štyri mesiace nasadenia.
Medzi najnovšími sankcionovanými osobami je aj bývalá učiteľka Polina Azarnych, ktorá údajne verbovala ľudí z Afriky a Blízkeho východu a Elena Smirnovová, ktorá je spolu s kubánskou štátnou príslušníčkou Dayanou Echemendiou Diazovou obvinená z podvodu pre verbovanie Kubáncov.
Rusko láka ľudí z Afriky a Ázie aj na prácu v továrňach na výrobu dronov v špecializovanej ekonomickej zóne Alabuga, na ktorú sa tiež vzťahujú najnovšie sankcie.
Od invázie na Ukrajinu v roku 2022 Spojené kráľovstvo uvalilo sankcie na viac ako 3000 osôb, subjektov a plavidiel prepojených s ruským štátom.
