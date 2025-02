Najpredávanejší singel 2024 je Beautiful Things od Bensona Boona

Londýn 21. februára (TASR) - Skladba "Beautiful Things" od amerického poprockového speváka a skladateľa Bensona Boona bola Medzinárodnou federáciou fonografického priemyslu (IFPI) vyhlásená za celosvetovo najpredávanejší digitálny singel v roku 2024. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry PA Media.



Boone, ktorý bol v tomto roku nominovaný na cenu Grammy v kategórii najlepší nováčik, získal ocenenie IFPI Global Single Award pre rok 2024 za najpredávanejší singel v digitálnych formátoch, ako sú platený odber strímingu, platformy podporované reklamou a sťahovanie jednotlivých skladieb.







Dvadsaťdvaročný Američan dosiahol vlani s touto piesňou 2,11 miliardy predplatených strímov. Sabrina Carpenterová sa umiestnila za ním so singlom "Espresso", Teddyho Swims skončil tretí so skladbou "Lose Control". Billie Eilish mala štvrtú najpredávanejšiu pieseň "Birds of a Feather".



Štyri z piatich najlepších nahrávok zároveň pochádzajú od umelcov, ktorí sa v rebríčku IFPI objavili tento rok po prvý raz. Boone sa v prvej desiatke rebríčka objavil vôbec prvýkrát. Vlani v apríli vydal svoj debutový album "Fireworks & Rollerblades" a skladba "Beautiful Things" vyšla osobitne v januári 2024.