Najrušnejšia letecká trasa v roku 2024 spájala Hongkong a Tchaj-pej

Londýn 24. decembra (TASR) - Najrušnejšia letecká trasa bola v uplynulom roku medzi Hongkongom a taiwanským hlavným mestom Tchaj-pej. Zároveň sa ukazuje, že hustota leteckej dopravy sa po pandémii koronavírusu vrátila do starých koľají. Vyplýva to z rebríčka najvyťaženejších trás, ktorý zostavila v roku 2024 poradenská spoločnosť pre dopravu OAG. TASR o tom informuje podľa CNN a webu OAG.



Na približne hodinu a pol trvajúcom lete medzi Hongkongom a Tchaj-pejom aerolínie prepravili v tomto roku takmer 6,8 milióna cestujúcich. V roku 2023 bola najvyťaženejšia letecká trasa medzi Singapurom a malajzijským hlavným mestom Kuala Lumpur (4,9 milióna cestujúcich).



Trasa medzi Hongkongom a Tchaj-pejom bola v roku 2023 tretia najvyťaženejšia, v tomto roku počet cestujúcich oproti vlaňajšku vzrástol o 48 percent. Tejto trasa patrilo prvé miesto aj v roku 2019.



Na ďalších priečkach sa tento rok umiestnili lety medzi egyptskou Káhirou a saudskoarabskou Džiddou (5,47 milióna cestujúcich), Inčchonom v Južnej Kórei a Tokiom v Japonsku (5,41 milióna), štvrté bolo spojenie medzi Kuala Lumpur a Singapurom (5,38 milióna) a piate medzi Inčchonom a Osakou (4,98 milióna). Ázia dominovala aj zvyšku prvej desiatky: Dubaj - Rijád, Bangkok - Hongkong, Jakarta - Singapur, Bangkok - Singapur. Jedinou výnimkou je trasa medzi newyorským JFK a londýnskym Heathrow.



Tohtoročné výsledky sú podľa CNN dobré pre letecký priemysel, ale menej prospievajú planéte. V súčasnosti podľa Medzinárodnej rady pre čistú dopravu predstavujú emisie z letov 2,35 percenta. Ak sa započítajú aj emisie pri výrobe leteckého paliva, stúpne to na 2,87 percenta.