Najslávnejšia kostra sveta je prvýkrát v Európe, vystavili ju v Prahe
Autor TASR
Praha 25. augusta (TASR) - České Národné múzeum (NM) v Prahe od pondelka vystavuje najslávnejšiu kostru sveta Lucy a ďalšiu vzácnu fosíliu Selam. Do 23. októbra budú súčasťou novej expozície Ľudia a ich predkovia v historickej budove múzea na Václavskom námestí. Je to vôbec po prvýkrát, čo sú tieto najcennejšie exponáty etiópskeho kultúrneho dedičstva vystavené v Európe, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Na slávnostnom otvorení expozície s originálmi pozostatkov Australopiteka afarského (Australopithecus afarensis) sa zúčastnili aj objavitelia fosílií Donald Johanson a Zeresenay Alemseged. Ako prvá bola objavená Lucy. Jej pozostatky z obdobia približne pred 3,2 miliónmi rokov našiel v roku 1974 Johanson a jeho študent Tom Gray v etiópskom Afarskom trojuholníku v oblasti Hadar. O 25 rokov neskôr v neďalekej lokalite Dikika objavil Alemseged pozostatky kostry dieťaťa staršej asi o 100.000 rokov, ktorú nazvali Selam. Ide o najstaršiu dochovanú detskú kostru.
Lucy, označovaná aj ako "prateta ľudstva", bola podľa vedcov vysoká asi 106 centimetrov, vážila 28 kilogramov a podobala sa viac na šimpanza ako na dnešného človeka. Z pôvodnej kostry sa zachovalo asi 40 percent. Obdobie, kedy žila, vedci určili podľa vrstvy vulkanických hornín, v ktorých sa fosília našla.
Mimo Etiópie bola vystavená len v Spojených štátoch počas turné v rokoch 2007 až 2013. Originál kostry Selam bol doteraz vystavený len v roku 2006 v Národnom múzeu Etiópie. Kostrové pozostatky nevyčísliteľnej vedeckej hodnoty boli z Addis Abeby prevezené do Prahy pred desiatimi dňami za mimoriadnych bezpečnostných opatrení. Múzeum pre očakávaný zvýšený záujem verejnosti predĺžilo otváracie hodiny a zaviedlo časové vstupenky.
