Nájsť telá izraelských rukojemníkov v Gaze pomáhajú experti z Turecka
Na lokalizácii tiel izraelských rukojemníkov už v Pásme Gazy pracujú aj egyptskí odborníci, ako TOI informoval s odvolaním sa na správu katarskej spravodajskej stanice al-Arabí.
Ankara 16. októbra (TASR) - Turecko vyslalo do palestínskeho Pásma Gazy 81 odborníkov na likvidáciu následkov katastrof. Niektorí z nich budú pomáhať pri hľadaní ostatkov 19 izraelských rukojemníkov, ktoré sa ešte nenašli. S odvolaním sa na zdroj z tureckého ministerstva obrany o tom vo štvrtok informovala agentúra AFP, píše TASR.
Medzičasom izraelské úrady oznámili, že údaje o lokalizácii tiel rukojemníkov, ktoré sa podarilo získať ich tajným službám a armáde, poskytli sprostredkovateľom rokovaní medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas.
„V koordinácii so Spojenými štátmi a sprostredkovateľmi takto Izrael vyvíja tlak na dokončenie fázy vrátenia všetkých tiel zadržiavaných Hamasom,“ dodal nemenovaný izraelský zdroj podľa portálu The Times of Israel (TOI).
Islamistické hnutie Hamas v pondelok prepustilo 20 živých rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy od 7. októbra 2023, ale zatiaľ odovzdalo len deväť z 28 tiel mŕtvych rukojemníkov.
„Svoje záväzky podľa dohody sme splnili odovzdaním všetkých živých izraelských väzňov a tiel, ku ktorým sme mali prístup,“ uviedlo vo svojom vyhlásení zo stredy večera ozbrojené krídlo Hamasu - Brigády Izzadína al-Kassáma.
„Čo sa týka zostávajúcich ostatkov, ich lokalizácia a exhumácia si vyžaduje značné úsilie a špeciálne vybavenie,“ dodali.
Sprostredkovatelia rokovaní medzi Izraelom a Hamasom pritom žiadajú Spojené štáty vyvinúť tlak na Izrael, aby upustil od požiadavky na návrat tiel všetkých mŕtvych rukojemníkov a prešiel k ďalšej fáze rokovaní zameranej na ukončenie bojov v Pásme Gazy. Izrael však naznačil, že sa do rokovaní o obnove a správe Pásma Gazy nezapojí, kým nebude ukončená prvá fáza dohody – teda návrat všetkých rukojemníkov, živých i mŕtvych.
