Najstarší biblický rukopis Sassoonov kódex vystavujú v Izraeli

Tel Aviv 28. marca (TASR) - Jeden z najstarších zachovaných biblických rukopisov sa bude 16. mája dražiť v newyorskej aukčnej sieni Sotheby's. Vzácny Sassoonov kódex v súčasnosti vystavujú v ANU – Múzeu židovského ľudu v Tel Avive. TASR o tom informuje podľa denníka Jerusalem Post a webu Sotheby's.



Po Tel Avive kódex vystavia v Dallase a Los Angeles, kým ho nevydražia v New Yorku. Experti odhadujú predajnú cenu na 30 až 50 miliónov dolárov. Mohol by sa stať najdrahším historickým dokumentom, ak víťazná ponuka presiahne 43,2 milióna dolárov zaplatených za prvú Ústavu USA.



Sassoonov kódex je ručne písaný na pergamene a viazaný v koži. Podľa písomného štýlu vznikol začiatkom 10. storočia v Egypte alebo v Levante. Podľa rádiokarbónového datovania vznikol medzi rokmi 880 a 960.



Odvtedy viackrát zmenil majiteľa a skončil v synagóge na severovýchode dnešnej Sýrie. Po zničení synagógy v 13. alebo 14. storočí sa 500 rokov považoval za stratený. Objavil sa až v roku 1929 v nemeckom Frankfurte nad Mohanom, kde ho kúpil legendárny zberateľ židovských rukopisov David Solomon Sassoon. Odvtedy je v súkromných rukách.



Má 792 strán (chýba iba 12 strán, resp. 15 z 929 kapitol) a obsahuje asi 92 percent hebrejskej Biblie. Kresťania tieto texty označujú ako Starý zákon.



"Kompletná hebrejská Biblia je relatívne vzácna," povedal Josef Ofer, profesor biblických štúdií na izraelskej Bar-Ilanovej univerzite. Jediné ďalšie dve biblie z tohto obdobia sú Aleppský kódex z 10. storočia a Leningradský kódex zo začiatku 11. storočia. Staršie sú už len zvitky z Kumránskych jaskýň pri Mŕtvom mori a niekoľko fragmentov textov z raného stredoveku.



"Otvoríte ju a cítite, že pred vami leží tisícročie, vlastne viac ako tisícročie histórie," povedala Sharon Libermanová Mintzová, senior špecialistka na judaistiku v Sotheby's. "Je to základ nielen pre judaizmus, ale aj pre svetovú kultúru."



Vzácna kniha obsahuje okrem textu aj na okrajoch písané pokyny o výslovnosti, gramatike a význame slov. Ich autormi sú masoreti, židovskí učenci. To ju odlišuje od zvitkov Tóry, v judaizme najposvätnejších predmetov.