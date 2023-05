Najstarší exemplár hebrejskej Biblie sa vydražil za vyše 35 mil. eur

New York 18. mája (TASR) - Vzácny rukopis, ktorý je považovaný za najstarší a najkompletnejší exemplár hebrejskej Biblie, bol v stredu v New Yorku vydražený za 38,1 milióna dolárov (35,1 milióna eur). Oznámil to aukčný dom Sotheby's. Stal sa tak dosiaľ vôbec najcennejším vydraženým rukopisom a zároveň najhodnejším židovským náboženským artefaktom, aký sa predal na aukcii.



TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a AFP.



Vzácny Sassoonov kódex, ktorý je jedným z najstarších zachovaných biblických rukopisov, obsahuje podľa Sotheby's všetkých 24 kníh hebrejskej Biblie, pričom v ňom chýba len 12 listov. Pochádza z konca 9. alebo začiatku 10. storočia, takže je o takmer storočie starší ako Leningradský kódex, a síce najstaršia kompletná hebrejská Biblia, dodala aukčná sieň.



Sassoonov kódex kúpil - po približne štvorminútovej licitácii s iným záujemcom - bývalý americký diplomat Alfred Moses v mene americkej neziskovej organizácie, ktorá ho daruje ANU - Múzeu židovského národa v Tel Avive v Izraeli.



Sassoonov kódex sa dražil po vyše 30 rokoch, pričom experti jeho cenu odhadovali na 30 až 50 miliónov dolárov.



Napokon prekonal doteraz najdrahší vydražený rukopis Leonarda da Vinciho, tzv. Leicesterský kódex, za ktorý zaplatil v roku 1994 miliardár Bill Gates na aukcii 30,8 milióna dolárov.



Najdrahším vydraženým historickým dokumentom však aj naďalej zostáva jeden z prvých výtlačkov Ústavy USA, ktorý Sotheby's predal v novembri 2021 za 43 miliónov dolárov.