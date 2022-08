Najstarší hausbót v Amsterdame odstránia z vodného kanála

Amsterdam 26. augusta (TASR) - Najstarší hausbót, kotviaci vo vodných kanáloch holandskej metropoly Amsterdam, čoskoro odstránia, keďže ho nie je možné odtiahnuť na opravu popod nízke mosty v jeho okolí, ktoré medzitým vznikli. Informoval o tom v piatok denník The Guardian.



Hausbót prezývaný De Dogger bol postavený v roku 1865. Ide o bývalú loď, ktorá prepravovala pitnú vodu do mestských pivovarov. Predpokladá sa, že v roku 1888 ju presunuli do kanála Prinsengracht, kde odvtedy kotví.



Majiteľ plavidla, 55-ročný Jeroen Elsen, tvrdí, že hausbót nie je možné poistiť. Jedným z dôvodov je, že je v schátranom stave a nemôže vyplávať z kanála na opravu.



De Dogger nebol vytiahnutý z vody 134 rokov, pričom by sa tak malo robiť každých sedem rokov. Zanedbaný vonkajší vzhľad lode svedčí o tom, že bola dlhodobo zanedbávaná.



V roku 1996 sa hausbót podarilo zachrániť pred likvidáciou vďaka verejnej kampani na jeho podporu. Pred niekoľkými rokmi do De Doggera narazila turistická loď a hausbót začal naberať vodu, ktorú treba neustále odčerpávať.



Loď bude z kanála odstránená v priebehu niekoľkých dní. Elsen povedal, že nemôže riskovať jej potopenie, ale tento krok považuje za "tragédiu".