Najstarší izraelský rukojemník je mŕtvy, potvrdila izraelská armáda

Tel Aviv 11. februára (TASR) - Najstarší spomedzi izraelských rukojemníkov zavlečených v októbri 2023 do Pásma Gazy palestínskymi komandami bol vyhlásený za mŕtveho. Ide o 86-ročného Šloma Mancura, ktorý bol 7. októbra 2023 počas vpádu palestínskych ozbrojencov unesený zo svojho domu v kibuci Kisufim na juh Izraela.



S odvolaním sa na vyhlásenie rady kibucu o tom v utorok informovala agentúra AFP, ktorá dodala, že Mancur bol Židom narodeným v Iraku. Mancur je hebrejská verzia jeho mena, v arabčine znie Mansúr.



Spravodajský web i24 dodal, že izraelská armáda medzičasom kontaktovala Mancurových príbuzných, aby im oznámila jeho smrť. Telo muža je stále v Pásme Gazy.



Oficiálna informácia o Mancurovej smrti sa zakladá na zisteniach izraelských spravodajských služieb a odborníkov z ministerstva zdravotníctva v spolupráci s izraelskou políciou.



Vo vyhlásení vedenia kibucu Kisufim sa uvádza, že Mancur bol "dušou komunity" a inšpiráciou pre mnohých jej členov. Vyjadruje sa v ňom aj ľútosť v súvislosti s tým, že sa Mancura nepodarilo priviesť domov živého.



Mancur mal byť totiž prepustený v rámci prvej fázy implementácie dohody o prepustení rukojemníkov uzavretej medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Hamas pritom deklaroval, že ôsmi z 33 rukojemníkov zahrnutých do prvej fázy už nežijú, neboli však identifikovaní.



Palestínske komando Mancura zajalo v kryte jeho domu, z ktorého ho odviedlo spútaného. Jeho manželke Mazal sa podarilo skryť u susedov, odkiaľ videla, ako jej manžela odvádzajú do zajatia. Palestínski ozbrojenci sa ju z úkrytu pokúšali vylákať volaním jej mena, ktoré im bol Mancur donútený prezradiť. Žena však na toto volanie nereagovala. Niekoľko hodín po manželovom únose ju vojaci izraelskej armády dostali do bezpečia.