Najstaršia írska univerzita po prvýkrát pomenovala budovu po žene

Dublin 11. marca (TASR) - Jednu z budov najstaršej írskej univerzity po prvý raz pomenovali po žene. Stalo sa tak 433 rokov od jej založenia kráľovnou Alžbetou I. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Hlavná knižnica Trinity College v Dubline, ktorá predtým niesla meno po majiteľovi otrokov, sa teraz volá 'Knižnica Eavan Bolandovej' (Eavan Boland Library). Bolandová bola jednou z najvýznamnejších autoriek írskej literatúry.



"Trvalo nám to od roku 1592, kým sme sa dostali do tohto bodu, no po niečo vyše 400 rokoch sme to konečne dokázali," povedala v pondelok v Dubline rektorka univerzity a bývalá írska prezidentka Mary McAleeseová pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule s novým názvom.



Knižnica predtým niesla meno írskeho filozofa z 18. storočia Georgea Berkeleyho, ktorý vlastnil a kupoval otrokov na svoju plantáž v Amerike. Univerzita však v roku 2023 jeho meno z názvu knižnice odstránila v dôsledku celosvetových protestov "Black Livers Matter" (BLM). Tvrdila vtedy, že názov Berkeley je v rozpore s jej základnými hodnotami ľudskej dôstojnosti, slobody, inklúzie a rovnosti.



Neskôr univerzita oznámila, že knižnica bude pomenovaná po Bolandovej, ktorá vydala množstvo uznávaných básnických zbierok a vyučovala a prednášala v Írsku či v Spojených štátoch. Vo svojej poézii dokumentovala život žien a venovala sa aj úlohe žien v írskej histórii a kultúre. Zomrela v roku 2020 vo veku 75 rokov.



"Deje sa to po celom svete. Inštitúcie nachádzajú... odvahu prehodnotiť vo svojej minulosti to čo treba a povedať to inak," povedala McAleeseová agentúre AFP.



"Premenovanie je skvelou príležitosťou oslavovať ženy na akademickej pôde," povedala pre agentúru Meabh Scahillová, študentka univerzity, ktorá ako prvá prišla s myšlienkou pomenovať knižnicu po Bolandovej.