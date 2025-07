Najstaršia maďarská knižnica bojuje s náporom škodlivého hmyzu

Budapešť 17. júla (TASR) - Desaťtisíce stáročných kníh sťahujú z políc stredovekého opátstva v Maďarsku v snahe zachrániť ich pred napadnutím chrobákmi. Invázia hmyzu by mohla zničiť tento historický poklad, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AP.



Tisícročný Pannonhalmský kláštor je rozľahlý benediktínsky komplex, ktorý je jedným z najstarších centier vzdelanosti v Maďarsku a je zapísaný na zozname Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.



Reštaurátori vyberajú z pultov približne 100.000 ručne viazaných kníh a opatrne ich ukladajú do debien, čo je začiatok dezinfekčného procesu, ktorého cieľom je zničiť drobné chrobáky, ktoré sa do zväzkov zavŕtali.



Červotoč chlebový sa často vyskytuje medzi sušenými potravinami, ako je obilie, múka a korenie. Priťahuje ho však aj želatína a lepidlá na báze škrobu, ktoré sa nachádzajú v knihách. Tieto červotoče sa našli aj v časti knižnice, kde sa nachádza približne štvrtina zo 400.000 zväzkov kláštora.



„Ide o pokročilé napadnutie hmyzom, ktoré bolo zistené vo viacerých častiach knižnice, takže celá zbierka je klasifikovaná ako ohrozená a musí sa ošetriť naraz,“ povedala hlavná reštaurátorka projektu Zsófia Edit Hajdu. „S takýmto stupňom infekcie sme sa ešte nikdy nestretli,“ dodala.



Inváziu chrobákov zistili pracovníci počas bežného čistenia knižnice. Všimli si nezvyčajné vrstvy prachu na policiach a potom zistili, že do chrbtov niektorých kníh boli vyhĺbené diery. Po otvorení zväzkov zbadali v papieri viditeľné stopy po chrobákoch, ktoré sa prehrýzli starožitným materiálom.



Opátstvo v Pannonhalme (na Panónskej hore) založili v roku 996, štyri roky pred vznikom Uhorského kráľovstva.



V opátstve na vysokom kopci v severozápadnom Maďarsku sa nachádza najstaršia zbierka kníh v krajine, ako aj mnohé z jej najvýznamnejších písomných záznamov.



Už viac ako 1000 rokov patrí toto opátstvo k najdôležitejším náboženským a kultúrnym pamiatkam v Maďarsku a celej strednej Európe, pričom prežilo stáročia vojen a cudzích vpádov, ako napríklad inváziu Osmanov a okupáciu Uhorska v 16. storočí.



Aby sa chrobáky zničili, debny s knihami sa umiestňujú do vysokých hermeticky uzavretých plastových vriec, z ktorých sa odstráni všetok kyslík. Opátstvo dúfa, že po šiestich týždňoch v prostredí čistého dusíka bude všetok hmyz zničený.